Messerschmidts moralske selvmål

Den blandt politikere velkendte taktik med at gå i flyverskjul var ikke holdbar i længden for DF-formand Kristian Thulesen Dahl i den efterhånden langstrakte skandalesag med partifællen Morten Messerschmidt og hans rolle i udbetalingen af EU-støttekroner til tvivlsomme formål. Længe forsøgte Thulesen Dahl at holde lav profil, men mandag og tirsdag reagerede DF-formanden.



Først meldte han ud, at Morten Messerschmidt havde efterladt sig et utilgiveligt rod, og at nogle hundredtusinder skal betales tilbage til EU. Derefter blev Messerschmidt tirsdag aften verfet ud af Dansk Folkepartis øverste ledelse.



Nu skal DF’s nye gruppeformand i EU-Parlamentet Anders Vistisen få styr på formalia og rydde endeligt op, så der ikke dukker flere sager om mildest talt tvivlsom anvendelse af EU-støttemidler op i kølvandet på de foreløbig fire tilfælde, hvor DF har måttet betale større beløb tilbage.



Det bliver noget af en opgave for den 28-årige jurist, der er vokset op i Vridsted. Han er selv tidligere kasserer i den politiske alliance Meld, hvor flere skandalesager om Dansk Folkepartis misbrug af EU-midler har haft afsæt.



Anders Vistisen kommer ydermere til at slås med det image, han forsøgte at skabe forud for valget til EU-Parlamentet.



Da udtalte han blandt andet følgende: »Hvis det er muligt, vil jeg gerne ind i budgetkontroludvalget, så vi kan få strammet op på al den svindel og fusk, der har været med EU-midler«. Han har siden valget siddet i parlamentets budgetkontroludvalg og været med til at undersøge, om EU’s støttemidler er blevet brugt hensigtsmæssigt.



Alligevel ser det mærkeligt ud, at Dansk Folkeparti sætter netop Anders Vistisen til at rydde op i rodet, når han selv har været kasserer i Meld. Det tyder ikke på overvejelser om habilitet.



Morten Messerschmidts menageri i Meld-alliancen ser ud til at kulminere på et for DF prekært tidspunkt. Thulesen Dahl og den øvrige DF-top står midt i at skulle lægge strategien for de videre forhandlinger om regeringens 2025-plan, hvor det afgørende spørgsmål er, om Dansk Folkeparti skal stræbe efter et blåt forlig og dermed lade Lars Løkke Rasmussen fortsætte som statsminister - eller om DF ender med at foretrække et snarligt folketingsvalg. Hvis det sidste er tilfældet, skal DF-ledelsen have lukket Messerschmidt-skandalen ned i en fart.



Sagen tog sin begyndelse i oktober sidste år og har givet alvorlige ridser i lakken for partiet, der altid har haft kampen mod frås og svindel med EU-midler som en mærkesag. At DF den seneste tid oveni er blevet beskyldt for løftebrud i sagen om Danmarks fremtidige forhold til Europol-samarbejdet, gør ikke situationen nemmere for Thulesen Dahl, Peter Skaarup og Søren Espersen i DF-toppen.



Et folketingsvalg inden længe er pludselig ikke så belejligt. En ny måling tyder på en begyndende vælgerflugt fra Dansk Folkeparti.



Imens kan Morten Messerschmidt - den helt store stemmesluger fra valget til Europa-Parlamentet i 2014 - gå i skarp træning med at dukke hovedet, så han ikke rammes af hykleriets boomerang. I 2012 lød det således fra Messerschmidt:



»Jeg håber, at EU’s beslutningstagere med en tættekam vil gå hele regnskabet og budgettet igennem og få ryddet op i det frås og svindel, der foregår med dine og alle EU-borgeres skattekroner«.



Uanset den juridiske karakter af roderiet med EU-støttemidlerne, har Messerschmidt scoret et moralsk selvmål.



O.A.

