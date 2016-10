Kvinders deltagelse fremmes ikke af sig selv

Ole Dall, der er chefredaktør på nærværende avis, er i en leder i sidste uge kritisk over for vores beslutning i Alternativets folketingsgruppe om kun at deltage i paneldebatter, hvor begge køn er repræsenteret.



Han mener, at vi går for langt, når vi vælger at »udstede ordrer« til paneldebat-arrangører, for han synes ikke, vi bør blande os i, hvordan debatpanelerne er sammensat.



Desuden mener han, det er en nedvurdering af kvinder, hvis de udelukkende bliver inviteret, fordi de er kvinder.



På trods af kritikken skriver Ole Dall også, at det selvfølgelig er »helt fint løbende at sikre, at både mænd og kvinder er synlige i debatten«, for han er enig i, at det er godt med en mangfoldig debat med mange vinkler og forskellige bidrag.



Derfor undrer det mig faktisk, at Ole Dall kritiserer vores beslutning. Den er netop et forsøg på at sikre både mænd og kvinders synlighed i debatten, og den slags initiativer er der brug for. Det sker nemlig ikke af sig selv.



Det betyder ikke, at vi udelukkende vil have kvinder med, fordi de er kvinder.



Vi vil have flere kvinder i paneldebatterne, fordi vi ved, der sidder masser af kvindelige eksperter derude, der kunne bidrage med ny viden og nye perspektiver. Hvis man er i tvivl, kan man bare se længden på Kvinfos ekspertdatabase på kvinfo.dk.



Det er netop fordi, vi mener, man skal vælges ud fra kompetencer og ikke køn, at vi problematiserer det faktum, at 70-80 procent af de ekspertkilder, der fremtræder i medierne, er mænd.



Det kan ikke passe, at så mange mænd er mere kvalificerede end deres kvindelige kollegaer.



Det ville faktisk være mærkeligt, når kvinder ifølge statistikkerne er bedre uddannet end mænd.



Endelig ønsker vi ikke at udstede nogen ordrer. Det ligger arrangørerne fuldstændig frit for, hvem de vil invitere.



Men som frie individer vil vi have lov til at problematisere sammensætningen af debatpanelet, hvis der ikke er inviteret en eneste kvinde. Og sige, at det er et krav for vores deltagelse.



Måske synes Ole Dall, at vores beslutning virker vild, selvom han egentlig deler vores mål.



Men hvis det er det, der skal til for at skabe dialog og opmærksomhed på kvinders manglende deltagelse i paneldebatter, er det det, vi må gøre.



Rasmus Nordqvist,



politisk ordfører



i Alternativet,



Folketinget,



1240 København K

