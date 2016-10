Har du talt med en flygtning i dag

Medier er desværre ofte fyldt med negative historier om flygtninge, der kommer til vores land. På de sociale medier er tonen jævnligt hadsk.



Der findes enkelte flygtninge, der har en uheldig adfærd og bryder vore love. Ligesom når få andre danskere laver ulovligheder, skal der slås ned på det, og det er politiet og domstolene, der skal tage sig af det og ikke »folkedomstolen«.



Heldigvis går det oftest stille og roligt, og hvis du gør dig den ulejlighed at spørge ind til en flygtnings hverdag og daglige udfordringer, kan du ofte få en anderledes og mere positiv indstilling til disse mennesker.



Flygtninge vil meget gerne i dialog og spørges ind til. Den form for dialog og positiv indstilling vil være et godt modspil til den daglige nyhedsstrøm.



På en af mine daglige busture mellem Vinderup og Holstebro kører jeg sammen med en del flygtninge, som er på vej til sprogskole. Her er både børn og voksne. En dag hørte jeg nogle af børnene synge børnesange på klingende dansk. Det er ikke dagligt, at der kommer sådanne festlige oplevelser på en bustur, så jeg vendte mig om for at kigge. Jeg så børn fra et afrikansk land og blev temmelig glad over at høre dem synge. Jeg tænkte: »Hvor ville jeg ønske, at flere hørte dette«. Det tænkte jeg også, da jeg hørte to passagerer tale sammen på deres fælles sprog: Dansk. De to var fra Eritrea og Syrien.



Ja, tænker nogle sikkert, naturligvis skal de tale dansk. Det har de naturligvis ret i. Det er meget vigtigt og nødvendigt, at vore nye medborgere lærer vores sprog. De flygtninge, jeg har mødt og taler med, vil meget gerne lære at tale dansk og forsøger virkelig at lære det.



Igennem min tilknytning til det frivillige integrationsarbejde i Vinderup, kaldet »Naboerne« har jeg flere gange siddet sammen med en ung kvinde fra Somalia. Hun arbejder yderst ihærdigt med at lære sproget og har hver gang lektier eller en bog med, som hun læser. Hun spørger ind til svære ord og vendinger.



Denne unge kvinde har nu fået et tv og lægger vægt på, at hun nu kan se dansk tv og samtidigt sætte danske undertekster på, så hun også ad denne vej lærer sproget.



Denne kvinde og andre kvinder, der kommer til »Naboerne«, bære flotte tørklæder og de giver gerne hånd til mig.



Igennem »Naboerne«, som kan sidestilles med foreningen »Venligboerne«, har jeg også stiftet bekendtskab med en syrisk familie. De leder efter en lidt større lejlighed i Vinderup.



Faderen lægger vægt på, at lejligheden er placeret, hvor der bor andre danskere, netop for nemmere at blive integreret i vores by og samfund.



Et motto siger: »En fremmed er en, som du endnu ikke har mødt«, og det skal måske overvejes af os alle sammen.



Ole Primdahl,



bestyrelsesmedlem,



SF Holstebro,



Vindelevgård 192,



7830 Vinderup

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her