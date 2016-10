Trods topplacering: Tilskuerne svigter det lokale fodboldflagskib

Skive IK imponerer stort i fodboldens 1. division, hvor holdet i øjeblikket snuser til den absolutte top.



Og det er på trods af, at holdet er det yngste i divisionen, og budgettet er det laveste.



De flotte resultater har gennem efteråret skabt overskrifter i det meste af landet, men hjemme i postnummer 7800 kniber det med at imponere de lokale.



I hvert fald kan klubben konstatere, at tilskuertallet på Spar Nord Arena i Skive aldrig har været så lavt, som det er i denne sæson.



559 ser i gennemsnit kampene på Engvej, og det er omkring 450 færre end i 2014-2015-sæsonen, hvor næsten 1000 så på hver gang.



I Skive IK er man irriteret over de faldende tilskuertal, men i første omgang bliver der kigget indad.



- Vi må erkende, at vi ikke har været dygtige nok til at få folk på stadion, for vi har historierne om de mange lokale spillere, og vi har den interessante vare. Men der mangler åbenbart noget mere, og det må vi tage alvorligt, siger sportschef Jesper Larsen.



Skive IK har nu nedsat et udvalg, der har til opgave at finde ud af, hvordan man kan få flere til at finde vej til stadion.



Også Skive fH kæmper med faldende tilskuertal, efter at holdet efter sidste sæson rykkede ud af landets bedste håndboldrække.

