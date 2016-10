Erhvervspriser samles i Skive Business Awards

I slutningen af januar måned ser et nyt hyldestshow på Skiveegnen, Skive Business Awards, dagens lys.



Tanken med Skive Business Awards er at samle uddelingen af de mange lokale erhvervspriser ved ét stort festligt show frem for at overrække priserne med større eller mindre offentlig bevågenhed.



Lise Korsgaard fra SET (Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter), der har været initiativtager til projektet, formulerer det sådan:



- Målet med Skive Business Awards er at hylde det lokale erhvervsliv og give en forståelse for og synlig anerkendelse af de personer og virksomheder, der har gjort det godt og dermed sætter fokus på det lokale erhvervsliv, siger hun og fortsætter:



- Og hvordan hylder man bedre erhvervslivet i hele kommunen end ved en festlig aften, hvor erhvervslivet kan mødes og skabe netværk på tværs af brancher, niveauer og virksomhedsstørrelse iblandt egnens erhvervsliv, spørger hun.



Tidligere har såvel Skive Kommune som SET, STEP1, Skive Jobcenter, Skive Handel, Rotary og andre hver især haft én eller flere priser, som er blevet uddelt ved interne arrangementer.



Det allerførste Skive Business Awards-show holdes onsdag den 25. januar i Kulturcenter Limfjord, hvor både de nominerede og vinderne bliver fejret.



Designer Søren Vester fra Thise er konferencier, mens skuespiller og instruktør Hella Joof, der netop er bogaktuel, vil give sit bud på, hvad lykke er.



Ved showet i januar vil der blive uddelt følgende priser: Årets sociale pris, Årets mentor, Årets Butik, Årets Erhvervspris, Årets forretningsidé, Årets iværksætter og Årets Medarbejder.



- I løbet af få uger vil vi være klart til at modtage indstillinger til de forskellige priser, fortæller Lise Korsgaard. Det bliver blandt andet muligt at indstille kandidaterne via en ny hjemmeside - skivebusinessawards.dk.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her