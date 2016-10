Løs hund sendte 66-årig cyklist på skadestuen

På Toustrupvej ved Harre blev en 66-årig cyklist kort efter klokken 15 onsdag væltet af en hund. Det oplyser lokalpolitiet i Skive.



Bagefter måtte den 66-årige mand, der er fra Roslev, en tur med ambulance på skadestuen i Viborg, hvor han ifølge politiet blev behandlet for lettere skader og atter er udskrevet.



Den 66-årige kom cyklende ad Toustrupvej, da en hund ud for nummer 65 løb ud foran cyklen. Resultatet blev altså, at cykel og cyklist væltede.



Vicepolitiinspektør Poul Lau-Vestergaard, der er leder af lokalpolitiet i både Skive og Viborg, oplyser, at politiet nu vil kontakte hundens ejer, og at der muligvis kan blive tale om en sigtelse for overtrædelse af hundeloven, fordi hunden løb frit.



Han understreger, at hunden i øvrigt ikke gjorde cyklisten noget.

