Nyt internationalt modul trækker studerende til Skive

Australien, Tanzania, London og Myanmar.



16 lærerstuderende fra læreruddannelsen i Skive har i efteråret været ude i verden i forbindelse med et nystartet internationalt modul.



- Det er nyt og unikt for Læreruddannelsen i Skive at tilbyde det internationale modul, og vores studerende har været meget positive omkring selve modulet, som også har trukket en del studerende til fra Læreruddannelsen i Aarhus, siger praktikleder Thomas Thorning fra den lokale læreruddannelse.



- De studerende har været ude i verden for at lave »kulturundersøgelser« af skoler i andre lande, og de har været på skoler/institutioner i så forskellige lande som Australien, Canada, Tanzania, New York/USA, flygtningelejr i Jordan, London/England og Myanmar og har samlet stor viden op om, hvordan man laver skole andre steder i verden, fortsætter han.



De studerende har været af sted mellem tre og fire uger, enkelte lidt længere tid, og det internationale modul tæller som en del af deres uddannelse som et af de valgfrie moduler på femte semester.



- Det handler om, at de studerende undersøger kulturen og hvordan man tænker skole i andre kulturer. De studerende skal både blive klogere på andre landes skolestrukturer og samtidig mere bevidst om vores eget skolesystem, siger Thomas Thorning.

