SIK leder med lys og lygte efter formand

Skive IK’s eliteafdeling står fortsat uden afløser for Peter Boel, som trådte tilbage i sommer.



Ønsket - ikke mindst fra klubbens amatørafdeling - var at finde en formand, som kunne give noget stabilitet og holde sit fokus på klubben i byen, mens Peter Boel i en ny rolle kunne blive ved med at repræsentere SIK i andre sammenhænge i blandt andet Divisionsforeningen og DBU.



Men mere end to måneder senere er der altså endnu ikke noget hoved at placere under formandskasketten.



- Vi leder med lys og lygte, men har ikke fundet nogen endnu. Ingen har meldt sig, siger næstformand Bo Sundroos, som ikke selv ønsker en forfremmelse.



- Jeg arbejder 80 timer om ugen og skal lige om lidt tre uger ud at rejse. Og vi skal jo have en formand, som er i Skive en gang imellem.



- Formanden skal ikke være én som mig, der arbejder så meget, men måske én, som er ved at trappe lidt ned og kan afse noget tid til det og har hjerte for fodbold, siger han.



At sætte sig i formandens stol indebærer ikke nær så meget arbejde, som det har gjort. For at lette formandens og bestyrelsens arbejde er der den seneste tid oprettet i alt seks forskellige udvalg i eliteafdelingen med egne ansvarsområder - et for salg og marketing, et for økonomi, et for kommunikation og information, et aktivitetsudvalg, et sportsligt udvalgt samt et administrationsudvalg.



- Der sidder tre-fire mand i hvert udvalg, og det fungerer fint, siger Bo Sundroos, som håber, en af udvalgspersonerne kunne blive fristet af at blive formand.

