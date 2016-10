Deleøkonomi ændrer arbejdsmarkedet

Deleøkonomiske virksomheder er med stormfart på vej ind som en del af arbejdsmarkedet og udfordrer den danske arbejdsmarkedsmodel.



Hos HK er vi klar med en konference om emnet. Der er behov for en diskussion af, hvordan vi indretter samfundet til den nye deleøkonomi.



Findes der et dansk ord for »disruption«? Desværre ikke. Ikke desto mindre har vi brug for at beskrive den nye, digitale økonomis indtog på det danske arbejdsmarked.



På den ene side har vi det traditionelle arbejdsmarked, hvor de fleste er ansat i gode 37-timers job på overenskomstmæssige vilkår.



På den anden side har vi nye, deleøkonomiske virksomheder, der med stormfart er på vej ind som en del af arbejdsmarkedet.



De deleøkonomiske virksomheder er - gennem Uber og AirBnb - kun rigtigt store inden for transport og boligleje i dag. Men snart vil apps som Upwork og Meploy gøre det muligt at udbyde sin arbejdskraft på samme måde, som man kan leje sin bil eller bolig ud.



Det udfordrer den danske arbejdsmarkedsmodel: For, hvordan kan vi sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold, når arbejdsgiveren er en app? Hvordan kan lønmodtagerne stille krav om ret til ferie, pension og barsel?



Vores undersøgelser viser, at HK’s medlemmer ønsker, at vi finder løsninger på de problemer. Og til en start afholder vi en konference om emnet for at høre, hvad både danske og internationale eksperter vil råde os og politikerne til.



Der er behov for at vi - arbejdsgivere, arbejdstagere og politikere - diskuterer, hvordan vi indretter samfundet, så vi høster de nye muligheder ved teknologien, men uden at smide vores gode danske arbejdsvilkår over styr.



Af Karin Østerby, afdelingsformand for HK MidtVest

