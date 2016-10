En dyr gravhøj

En strid om en forhøjning på en mark i Fjends risikerer nu at koste landmand Per Thomasen godt 86.000 kroner.



Modparten er Slots- og Kulturstyrelsen, der mener, at Per Thomasen, Fly, har ødelagt et fortidsminde ved at anlægge en kunstig rævegrav i en gravhøj tilbage i år 2000.



Tidligere samme år købte Per Thomasen sit fødehjem, og på ejendommen var der tinglyst tre gravhøje.



Derudover lå der nogle forhøjninger på markerne omkring gården.



Og det er en af de forhøjninger, der gennem alle årene har været centrum i striden.



- Da en jæger kom til mig og spurgte, om jeg kunne anlægge en rævegrav i højen i 2000, havde jeg absolut ingen forudsætninger for at tro, at det var en gravhøj. Det stod ikke noteret nogle steder, og jeg havde ikke fået at vide, at det kunne være en gravhøj, siger Per Thomasen.



Men i 2003 fik Per Thomasen besked på, at højen skulle fredes. Og det viser sig, at et notat fra 1998 fortæller, at højen muligvis er en ikke-registreret gravhøj.



Et andet notat viser, at højen i år 2000 blev registreret som gravhøj, men det fik Per Thomasen ingen besked om. Det var først, da han søgte aktindsigt i sagen, at han kunne se det.



Hos Slots- og Kulturstyrelsen er sagen meget klar, og det tyder ikke på, at bliver foretaget en ny undersøgelse af gravhøjen.



- Hvis en gravhøj er synlig i landskabet, så behøver den ikke nødvendigvis at være tinglyst for at være omfattet af museumsloven. Og gravhøjen er blevet besigtiget og registreret som en gravhøj, siger pressemedarbejder Jacob Dahl Klausen.



Og selv om Per Thomasen anlagde rævegraven i god tro, så er der umiddelbart ingen hjælp at hente i forhold til den store regning.



- Jeg kan ikke se, at der er noget at gøre ud fra den afgørelse, som Natur- og Miljøklagenævnet kom med her i 2016, hvor det blev slået fast, at højen var blevet fredet i 2000, siger Jacob Dahl Klausen.

