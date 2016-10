Nyt tricktyveri: Dankort spærret fire min. for sent

Efter et nyt tricktyveri i Skive onsdag i denne uge opfordrer politiet til, at man spærrer sit kort øjeblikkeligt og meget gerne ved øjeblikkeligt at ringe til sin bank.



Tricktyveriet fandt sted onsdag klokken 14, men allerede klokken 14.18 blev der hævet 15.000 kroner på et stjålet Dankort.



Kortet blev spærret klokken 14.22, fordi tyveriet blev opdaget med det samme, og den 61-årige kvinde fra Fur, det gik ud over, kørte straks til banken for at få det spærret. Men altså fire minutter for sent.



- Det går godt nok stærkt, så hvis man opdager det, vil vi opfordre til, at man får det spærret øjeblikkeligt, siger Poul Lau-Vestergaard, vicepolitiinspektør og leder af stationerne i Skive og Viborg.



Den 61-årige kvinde havde handlet i Tiger-forretningen i Skive, hvor hun betalte med sit kort. Der stod en sydlandsk udseende kvinde, 40-50 år, cirka 155 centimeter høj og med et mørkt tørklæde bagved, og den 61-årige forsøgte at skærme sit Dankort, da hun tastede pin-koden ind. Men det blev tilsyneladende aflæst alligevel.



Hun gik ud til sin bil på p-pladsen ved Nørreport og Havnegade. Her spurgte en sydlandsk udseende mand med kort sort hår om vej. Umiddelbart før havde den 61-årige kvinde anbragt sin taske på højre forsæde i bilen. Før hun hjalp manden, der spurgte om vej, låste hun bilen, men kan bagefter konstatere, at højre fordør ikke har været lukket rigtigt. Muligvis fordi tyven har været endnu hurtigere end den 61-årige.



- Historien er lidt synd, for den 61-årige har faktisk gjort en indsats for at forhindre et muligt trick-tyveri. Men vi må konstatere, at nogle af de her tyve er dygtige, siger Poul Lau-Vestergaard.

