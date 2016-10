Knytnæveslag optaget på video

En 20-årig mand fra Skive får svært ved at afvise, at han klokken 01.49 natten til fredag slog en anden 20-årig i ansigtet med en knytnæve. Hele episoden blev nemlig optaget på video, og senere på natten fangede politiet da også den 20-årige og sigtede ham for vold.



Det hele skete i en kø foran diskotek Havana på Nordbanevej i Skive. I køen opstod der noget skubberi, og det fik altså på et tidspunkt den 20-årige skibonit til at slå med en knytnæve. Det gik ud over en 20-årig mand fra Aalborg, der blev ramt i ansigtet. På venstre kindben var der en tydelig hævelse, fremgår det af rapporten fra lokalpolitiet i Skive.



Da politiet nåede frem var den 20-årige skibonit væk, men han var nem at genkende på videofilmen fra den video-overvågning, der er på stedet. Derfor begyndte politiet at lede efter ham på Skives øvrige nat-værtshuse, og de fandt ham da også på Manhattan i Thinggade, hvor han blev anholdt. Han er blevet sigtet, og der er taget foto og fingeraftryk, inden han atter blev løsladt, oplyser lokalpolitiet i Skive.

