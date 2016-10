Feriejagt på genbrugsguld

- Den nupper vi da, gør vi ikke?



Lærerstuderende Louise Graversen er stoppet op foran et lille, indrammet flisebillede i blålige nuancer i Røde Kors Møbelbutik på Viborgvej i Skive.



Hun bor i dag i Aarhus, men er hjemme på efterårsferie i Skive hele ugen, og denne torsdag hygger hun sig sammen med sin mor, Birgitte Graversen, Skive, med en lille genbrugs-tur.



Birgitte har allerede grebet et lille, ciseleret glas til samlingen derhjemme, og snart får også Louise sit fund under armen med rundt på den videre tur gennem butikken.



Hele efterårsferieugen igennem har der hver dag fra sidst på formiddagen og frem til midt på eftermiddagen været mange kunder i møbelbutikken, deriblandt mange unge kunder, fortæller butiksleder Jørgen Noer.



Endnu et ungt par, Julie Andersen og Kristian Jensen, kigger efter retrofund. De er på vej tilbage til Aarhus igen efter at have været på efterårsferie, og de har en huskeliste med i lommen.



»Hylde til billeder, planter, små potter og ting i marmor og små hyggeting« står der på listen.



- Mest af alt er vi på udkig efter stole. En spisebordsstol til at bryde nogle ens stole, jeg har fået af min mor, forklarer Julie Andersen.



- Lad os se hernede. Hvad med den der ...?



