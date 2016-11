Fælles valgskræk giver ny regering

Politisk magt er et stærkt og vanedannende »stof«, og når man har den politiske magt, vil man gøre meget for at bevare magten.



Derfor har det undret, at en stribe kommentatorer med den erfarne Hans Engell i spidsen længe har talt om, at den uafklarede politiske situation snart ville ende med et folketingsvalg.



Et valg nu ville ifølge alle meningsmålinger betyde Lars Løkkes fald som statsminister - og dermed også som V-formand. Og Dansk Folkeparti står til at miste mindst 10 mandater ved et valg nu. De konservative ville være i betænkelig nærhed af spærregrænsen, og hvis Liberal Alliance udløste valget - med ultimativt krav om fem procent lavere topskat for alle - ville partiet få et stort forklaringsproblem i en valgkamp.



Så valget var reelt aldrig en realistisk udgang på blå bloks krise. Men noget skulle Lars Løkke gøre, og med afsæt i fælles borgerlig skræk for et valg udtænkte han planen om at udvide regeringen, så de konservative og Liberal Alliance kommer med om bord. Der skal forhandles herom, men selvfølgelig bliver de tre partier enige, og Løkke får dermed nyt liv som statsminister. Statsministeren har brug for tid til at vise nye resultater, som kan bedre det image, der stadig ikke er for godt efter »sagerne«.



For både Liberal Alliance og de konservative er regeringsdeltagelsen udtryk for nye toner. Væk er Liberal Alliances bastante, ultimative krav om fem procent lavere topskat for alle topskatteydere. Det er næppe bevidst, at Anders Samuelsen har brugt det krav for at få Løkke til at komme med regerings-invitation, for tilbage står, at Liberal Alliances blanding af trusler og løfter gav indtryk af et desperat parti. Og der kan stadig ikke skaffes politisk flertal for LA-ønsket, som DF ikke vil indfri.



Et nyt regeringsgrundlag skrevet af tre partier kan imidlertid både af V, K og LA bruges til at profilere borgerlig politik bredere, og så skal man efterfølgende »kun« forhandle sig til enighed med ét parti - hvad enten det så er DF eller Socialdemokratiet i diverse forhandlinger.



De konservative har tidligere sagt, at man var for små til at gå i regering, men partiformand Søren Pape Poulsen har også brug for nye platforme, og med 2-3 konservative ministre vil der blive nye muligheder for profilering. Historisk er det dog også svært at være de små i en regering, og går eksperimentet galt for Søren Pape, ryger han både som folketingsmedlem og partiformand efter næste valg.



Når de tre borgerlige partier bliver enige, vil Lars Løkke Rasmussen have vundet nyt liv som statsminister, og der vil i den nye treparti-regering være stor vilje til at vise handlekraft. Nu som før bliver problemet, at der skal 90 mandater til et flertal. Men måske kan det være en del af den nye regerings chance, at Dansk Folkeparti - der lige nu er dybt ramt af EU-skandalesager - i den grad har brug for at vise, at man kan præstere resultater, så vælgerne igen begynder at forbinde DF’erne med indflydelse og ikke skandaler.



Finansloven, som der fredag blev enighed om i blå blok, var ikke dramatisk i indholdet, men den varslede måske en bedre samarbejdskultur mellem de fire borgerlige partier. Den skal nu yderligere afprøves.



En fælles valgskræk giver en ny regering, men hvis en regering skal have succes, skal den levere synlige resultater og evne at formidle samarbejde.



V-regeringen var kørt fast. Nu prøver Løkke en ny model. Han vil vide, at det er sidste chance.



O.D.

