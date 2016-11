Fra små sko til store sko

Hvis formanden for teknik-og miljøudvalget i Skive Kommune Jens Peder Hedevang (V) overvejer at skifte fra små sko til større sko i sagen om nye regler for boder i gågaden/Torvet.



Så skal han nok overveje at investere i et par sikkerhedssko.



Er ret sikker på, han vil blive trådt rigtig mange gange over tæerne, hvis ikke der følger flere tidsbegrænsede p-pladser med igen i Sallings Gård.



Kan der på nogen måde lokkes flere kunder i gå gaden er det i sig selv positivt . Men der er en negativ situation angående p-pladser, der også bør løses.



Har den senere tid selv været til en del møder på Skive Kommunes rådhus , forleden dag var mødet sat til kl. 10.00,jeg vælger at køre til Sallings Gård da der ikke er ledige pladser at få på p-pladsen neden for Rådhus/ Biblioteket jeg kører ind på Sallings Gårds p-plads 9.40 for kun at konstatere der ej heller er ledige pladser der.



Undrer mig meget over at der er total fyldt begge steder inden hverken butikker eller Rådhus har åben kl.10.



Det bærer virkelig præg af at medarbejdere på Rådhus og muligvis butikkernes egne ansatte benytter sig af p-pladserne i centrum hvor der må parkeres uden tidsbegrænsning.



Det er ikke i orden, set ud fra at mange ældre og gangbesværede også har deres gang på Rådhuset og gågaden.



Ved fra nogle af de butiksdrivende, at de bruger p-pladsen v/ VUC, hvor der også er fri parkering. Der har jeg været forbi fornylig midt på dagen, hvor næsten alle p-pladser var ledige, men der er gåafstanden til bymidten for ældre/gangbesværede lang.



Så ændrer I på det ene, bør I stærkt overveje at ændre på det andet, så tingene hænger sammen.



