Det var stort. Det blev sjovt. Det var noget, mange længe havde set frem til, da en officiel skøjtebane for over 10 år siden åbnede i Skive.



Snart flyttede skøjtebanen til Posthustorvet, som siden har været is-prinser og -prinsessers slotspark om vinteren.



Hvis alt går efter planen, så vil endnu en sæson for skøjte-glade borgere næste søndag, den 27. november, åbnede ved det postkort-idylliske gamle posthus midt i Skive.



Men det kræver, at der bliver arbejdet efter planen, og at teknik og timing går i takt.



I år er åbningen af skøjtebanen også afhængig af Østrig. For det er fra Alpelandet, de længe ventede og ganske nødvendige dele skal komme fra.



Det fortæller Finn Stilling, der hos Skive Kommune også i år har fået ansvaret for skøjtebanen.



- I år skal vi have nye fryselegemer, og de vil snart være på vej fra Østrig, siger Finn Stilling.



Hvis næste etape går vel, så vil fryselegemerne mandag aften den 21. november ankomme til Skive:



- Og så forventer jeg, at vi kan samle skøjtebanen i løbet af ugen, siger Finn Stilling.



FORBEHOLD Når fryselegemerne er på plads, og funktionen er testet lokalt, så går næste etape i gang. Og den er lige så nødvendig for det fortsatte forløb. Men også her tror og håber Finn Stilling, at forløbet vil gå planmæssigt:



- Hvis alt går vel, så ser det lige nu ud til, at vi har mulighed for at sætte produktionen af is i gang, så der torsdag, fredag og lørdag næste uge vil blive dannet is. Det er planen nu.



Dernæst er der kun at se frem til det af små og store borgere længe ventede øjeblik, når skøjtebanen erklæret åben for sæson 2016/2017:



- Jeg regner med, at vi søndag den 27. november vil være klar til at åbne skøjtebanen. Men jeg er nødt til at tage forbehold for vind og vejr og de udfordringer, der altid vil være med en kompressor, siger Finn Stilling.



Det første år var skøjtebanen placeret på en del af parkeringspladsen ved Sønder Centret. Allerede dengang var det gratis at benytte banen, og lige fra første sæson har børn, unge, voksne, skoler, foreninger og institutioner benyttet sig af at gå, stå eller løbe på skøjter på banen, der bliver holdt kold med overskudsvarme fra Skive Rådhus.



Siden 2005 har skøjtebanen i vintermånederne haft fast adresse på Posthustorvet. Og altid har dens tilgængelighed været afhængig af vind og vejr.



VENDT RUNDT Modsat tidligere år på Posthustorvet er der imidlertid sket andre ændringer ved banen. Træbygningen, som blandt andet benyttes til udlejning af skøjter, er flyttet fra den nordlige ende af Posthustorvet til den sydlige ende. Det betyder, at udsigten til skøjtebanen er forsvundet for bilister, cyklister og andre, som passerer t-krydset Reberbanen/Søndergade/Tværgade. Det betyder også, at der nu fra Adelgade er et bedre udsyn til isen.



Det er en ændring, som blandt andet Skive Handel har ytret ønske om. Og ændringen er nødvendig for at undgå, at café og apotek, som i årets løb har etableret sig i den gamle posthusbygning, bliver »spærret inde«.



- Vi har flyttet huset for at åbne mod gågaderne. Men også fordi vi ellers ville spærre mod Løve Apoteket og Café Helmuth. Skive Handel har haft et ønske om, at skøjtebanen skulle åbnes mere op mod gågaden. Så der har været et konkret ønske om, at vi skulle stille træbygningen i den anden ende, og det har vi selvfølgelig gjort, siger Finn Stilling.