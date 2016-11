Skønhedsklinik er gået konkurs

Beauty of Ezzence ApS, Østertorv i Skive, er taget under konkursbehandling.



Det samme gælder for en adresse på Horsensvej ved Them, hvor selskabet bag klinikken hører hjemme.



Klinikken lukkede i Skive, efter medarbejderne sidste fredag i oktober blev sendt hjem, og et skilt om lukningen sat på døren.



For et år siden var der planer om, at klinikken skulle udvides, og samtidig blev der søgt ekstra personale.



Tidligere blev klinikken »Marianne Rittermann« drevet fra adressen.



Men efter ændringer i ejerstrukturen blev navnet ændret til Beauty of Ezzence.



E-handelsbutikken, Ezzence.dk, kom ind i ejerkredsen.



Allerede inden ændringerne havde Marianne Rittermann i en periode haft et samarbejde med den e-handelsbutikken.



Efter Skive Folkeblad tidligere på måneden omtalte lukningen, sagde Marianne Rittermann i en kommentar, at den eneste begrundelse, hun havde fået for lukningen, var store økonomiske udfordringer i moderselskabet Ezzence.com ApS.



- Jeg er virkelig ked af, at det skulle ende på denne uforstående og triste måde, både over for os ansatte og alle vores loyale og trofaste kunder. Havde jeg været bevidst om udfaldet, ville jeg ALDRIG have solgt min forretning, sagde Marianne Rittermann i samme forbindelse.



Det har ved redaktionens slutning ikke været muligt at få en kommentar fra indehaveren af moderselskabet.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: