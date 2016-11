coloQuick-CULT henter dansk veteran

Cykelholdet coloQuick-CULT har fået en dansk veteran og kapacitet ind i truppen til 2017-sæsonen.



Mandag tørrede blækket på den kontrakt, 32-årige Martin Mortensen skrev under på med Skive-holdet. Han kommer til coloQuick-CULT efter en lang karriere som profrytter med ophold hos blandt andre Vacansoleil, Leopard-Trek, CULT og i år på ONE Pro Cycling.



Aftalen er kommet i stand via ekstraordinær økonomisk støtte fra to af teamets sponsorer, PH Montage og CeramicSpeed. Hos sidstnævnte, som producerer kuglelejer til racercykler, skal Martin Mortensen arbejde deltids ved siden af jobbet som cykelrytter.

