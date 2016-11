Det ligner en teknisk fejl

Divisionsforeningen Håndbold har mandag haft sine teknikere til at se på, hvad der er foregået omkring den video-stump på seks minutter, som har manglet fra forrige lørdags kamp mellem SUS Nyborg og Skive fH i 1. division.



I Skive fH har man undret sig over, at netop de fem minutter mangler, da det er her, SUS Nyborgs sportschef Carsten Madsen chikanerer SfH-fløjen Andreas Toudahl og ender med at blive bortvist. Der har derfor været spekuleret i, om de fem minutter er udeladt bevidst for ikke at sætte SUS-lederen i yderligere dårligt lys.



Men det mener Divisionsforeningen Håndbold ikke kan være tilfældet.



- Det har være omtalt at SUS Nyborg bevidst skulle havde klippet episoder ud af den video, som de ifølge en fællesaftale mellem alle klubber skal uploade efter hver kamp. Det er helt korrekt, at der mangler 6 minutter af kampen på vores fælles server, men efter samtale med SUS Nyborgs ledelse og de frivillige, der er ansvarlige for dette, har vi klar fornemmelse af, at dette ikke er tilfældet. Vores tekniske stab har kigget på, hvad der er sket med kampen, og har ved hjælp af overvågning set selvsamme fejl ske igen ved konverteringen af kampen inden upload, siger Divisionsforeningen Håndbolds direktør, Thomas Christensen, til foreningens hjemmeside mandag eftermiddag.



Det tages til efterretning i Skive fH.



- Vi tror på, hvad de siger, selv om det i denne sag virker mystisk, siger SfH-direktør Peter Andersen.



Han forventer, at de manglende seks minutter bliver tilgængelige i systemet i løbet af mandag aften.



Dansk Håndbold Forbunds Disciplinærinstans, som skal tage stilling til, om der skal rejses en sag mod SUS Nyborg og/eller Carsten Madsen, har fået adgang til de manglende minutters video og kan nu tage dem med i behandlingen af sagen.



- Vi er naturligvis klar over, at det ser stærkt mistænkelig ud, og det er dybt uheldig i denne sag. Især i det tillidsforhold der skal være mellem klubberne. Vi vil bruge episoden til at kigge på, om vi gør tingene rigtigt, eller om vi skal instruere klubberne på en anden måde i fremtiden, siger Thomas Christensen.

