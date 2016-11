Pinds-Politiskole-Panik

Justitsminister Søren Pind (V) fejltolkede stemningen langt ind i Venstres rækker, da han på landsmødet i weekenden i lancerede følgende sætning:



- Politiskolen bliver placeret i Herning. Og ved I hvem, der har bestemt det? Det har regeringen!



Måske har Pind troet, at det ville give så stor jubel, at det overdøvede kritiske røster, men kritikken af regeringens udspil om ny politiskole til Herning er bare vokset og vokset efterhånden, som det står lysende klart, at forløbet har været uværdigt og langt mere ligner aftalt spil internt i Venstre end en fornuftsbetonet beslutning. Så Pinds bemærkninger kommer mere til at ligne et udslag af panik i tankerækken...



Vi minder gerne om, at Hernings borgmester, Lars Krarup, spillede afgørende rolle, da V-næstformand Kristian Jensen - valgt til Folketinget i Herning - lod sig overtale af Lars Løkke Rasmussen til at opgive at udfordre Løkkes formandskab i juni 2014. Og vi minder også gerne om, at Herning så rigeligt er blevet tildelt offentlige investeringer - herunder med såkaldt supersygehus i Gødstrup og omfattende motorvejsdækning. Så det er den mest nærliggende tanke, at der forekommer et usympatisk, unfair »noget for noget« i udspillet om, at Herning også skal have en ny politiskole.



Forløbet bliver samtidig stadig mere mudret og uskønt. Senest har Jyllands-Posten beregnet, at hvis man bruger Rigspolitiets egne kriterier og regnemodeller, så når man frem til, at nybyggeri af en politiskole i Herning vil være økonomisk »utilfredsstillende«. Det bør få politiske konsekvenser, og heldigvis er der umiddelbart kontante reaktioner fra både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der er med i forligskredsen på politiområdet - men som hidtil ikke er blevet hørt om placeringen.



- Argumenterne for Herning smuldrer. Det virker mere og mere som en ren politisk beslutning og ikke som en faglig beslutning, siger Socialdemokratiets retsordfører Trine Bramsen, og retsordfører i DF, Peter Kofod Poulsen siger til Jyllands-Posten: - Det er godt nok tankevækkende. Jeg synes afgjort, at man skal forsøge at finde en løsning, som kan ligge i eksisterende bygninger.



Der har i forvejen været et besynderligt forløb, hvor det i starten blev sagt om politiskole-placeringen i Vest-Danmark, at man skulle kunne køre derfra til København på to timer. Det var angiveligt fordi man ønsker at kunne sende hurtig forstærkning til Købehavn i tilfælde af terror. Det var rendyrket, usaglig hovedstads-tænkning, for terror kan også indtræffe i Aarhus eller Aalborg - eller andre steder i Jylland - og er det så ligegyldigt, om der kan komme ekstra betjente hurtigt eller hvad? Senere - da øvelsen angiveligt handlede om at få politiskolen til Herning - blev det så et krav, at der kun måtte være to timers kørsel til Nyborg, og så var Herning tilfældigvis så heldige lige netop at opfylde det krav....



Søren Pind synes optaget af at se bort fra alle velbegrundede kritiske røster. Han bør lytte til både borgere og andre partier og fornemme, at han er på gale veje. Faktisk burde Venstre håbe på, at den nye treparti-regering - som led i regeringsgrundlaget - lader det blive til drøftelse mellem alle politiforligets partier, hvor politiskolen skal placeres. Det nuværende forløb har været uværdigt.



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her