»Maritime Drømme« er et idéforslag, som beskriver de muligheder og drømme, der knytter sig til området fra Skive Havn til Resenlund og videre til Marienlyst Strand.



Idéforslaget er udarbejdet af en kreds af borgere, som har lagt et stort arbejde i projektet. I foråret 2016 følte gruppen, at der skulle andre kræfter til at arbejde videre med ideen.



Ideen og projektet blev derfor i et møde i foråret 2016 overdraget til Skive Kommunes byudviklingsudvalg, som skal arbejde videre med alle de spændende ideer. Byudviklingsudvalget har nedsat en undergruppe bestående af Søren Toft, Peter G. Christensen, Bolette Dahl Pedersen og Bodil Dahl Christensen - denne gruppe arbejder videre med »Maritime Drømme«, og undertegnede er blevet tovholder på projektet.



Overordnet handlet projektet om, at få udnyttet havnen, stranden og skoven, så borgerne har lyst til at bruge områderne endnu mere end tilfældet er i dag.



I udvalget er vi indstillet på at gå i gang med stort såvel som småt.



På strandområdet skal der etableres nogle aktivitetsredskaber. På området ved »Gamle Resen Strand« og/eller ved Marienlyst Strand er der glimrende områder til madpakkehus, tipier og shelters.



I fjorden tænker vi på en platform, som man kan svømme ud til. Platformen skal forsynes med en rutsjebane.



En badeanstalt indgår også som et ønske i »Maritime Drømme«.



Der er mange »lavthængende frugter«, som vi allerede er i gang med at undersøge mulighederne for.



Vi ønsker, at der langs Havnevej og hele vejen ud langs stranden skal opsættes bænke, og vi er allerede i kontakt med Krabbesholm Højskole om muligheden for, at de kan designe en bænk, som gerne må være noget særligt. ,Bænkene kan måske sponseres af virksomheder, som så får deres firmanavn og logo på bænken. Bænkene skal have navne: »Kærestebænken« - »Mormorbænken« - »Sladrebænken« o.s.v.



I den forgangne uge har vi fået udpeget et træ i Krabbesholm Skov, som skal være Skives »Suttetræ«. For forklaringens skyld er et »Suttetræ« et træ, hvor børnene kan hænge deres aflagte sut (sutter). Suttetræet bliver tæt ved Havnekiosken.



Beplantningen langs stranden helt ud til Marienlyst Strand skal trimmes, så man kan se vandet, når man går på stien. Stien skal senere forlænges ud til Hagenshøj med en bro over Hagens Mølle bæk.



På træbroen, der forbinder Viborgvej med havnen, vil vi søge at få opsat belysning, så man tryggere kan færdes der om aftenen.



Skiltningen i Skive by skal optimeres. Mange kan komme til Skive uden at opdage, at vi har en havn og en campingplads.



Byens stier i naturen, herunder også stierne i Krabbesholm Skov, skal have navne og forsynes med skilte, så det er lettere, også for turister, at finde rundt.



I området ved søsportshavnen og roklubben ønsker vi etableret en plads, hvor man i sommerhalvåret kan synge eller spille solen ned (det er billedligt talt, vi ved godt der ikke er aftensol på havnen). Pladsen skal udsmykkes som et spændende sted, med inspiration fra Skives to store digtere Jeppe Aakjær og Jens August Schade.



Overskriften er »Maritime drømme«. – Det vil tage tid af få alle ønsker gennemført.



Og med inspiration fra Walt Disney har jeg lyst til at sige: »If you can dream it you can do it!« - Vi drømmer om det og tror på det.



Bodil Dahl Christensen,



tovholder på »Maritime



Drømme« under



Byudviklingsudvalget,



Petuniavej 254,



7800 Skive

