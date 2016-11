Da det umulige blev muligt

I snart et år har vi fået tudet ørerne fulde med, hvor besværlig, ja nærmest håbløs, en forhandling med EU omhandlende Europol har vist sig at være.



Både eksperter og ja-partierne - herunder regeringspartiet Venstre - har siden den 3. december sidste år, hvor danskerne heldigvis stemte nej til at afskaffe det danske retsforbehold, prøvet at forklare vi danskere, at chancen for en aftale om Europol var noget nær en umulighed.



Nu lader det til, at det umulige imidlertid alligevel er muligt - i hvert fald spår udenrigsminister Kristian Jensen, at Danmark har gode chancer for at lande en aftale i en nær fremtid.



Og det er bestemt ikke, fordi regeringen på nogen måde har anstrengt sig i forhandlingsprocessen.



Anmodningen om en særaftale omhandlende Europol blev først sendt til EU mere end et halvt år efter folkeafstemningen den 3. december - hvilket ikke just indikerer en effektiv og ihærdig indsats fra regeringens side.



Men lad os i stedet glæde os over, at vi formentlig kan vedblive med at være i Europol og samtidig slipper for de mange ekstra direktiver, som ja-partierne prøvede at snige ind ad bagdøren i december sidste år.



