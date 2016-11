Statsadvokat skal se på imam-udtalelser

Det kan komme til at tage tid, før det er afklaret, om der bliver rejst sag mod Skives Imam, Mohamad Jammal, om hans udtalelser om homoseksuelle og homoseksualitet i blandt andet Skive Folkeblad, Jyllands-Posten og Radio 24syv.



Det oplyser anklager Mette Møller, der er leder af afdelingen for særlige sager hos anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi, hvor sagen ligger i øjeblikket.



Det skyldes blandt andet, at sagen skal forbi statsadvokaten og muligvis også rigsadvokaten, inden det afgøres, om der rejses tiltale og om der derved overhovedet bliver en sag.



Mohamad Jammal er sigtet for med sine udtalelser at have overtrådt den såkaldte racisme-paragraf, der handler om nedsættende ytringer overfor grupper i befolkningen. Han har blandt andet sammenlignet homoseksualitet med dyresex og pædofili.



- I den type sager er det helt normalt, at de skal vurderes af statsadvokaten, fordi der også er nogle politiske implikationer. Derfor vil vi sende sagen med en indstilling til statsadvokaten, siger Mette Møller.



Hun vil ikke fortælle, om man allerede ved, hvad indstillingen kommer til at gå ud på, og i så fald hvad indstillingen bliver.



- Det plejer vi ikke at oplyse, for det er jo rent internt, siger Mette Møller.



Det er foreningen anmeldhad.dk, der har meldt Mohamad Jammal til politiet på grund af udtalelserne.

