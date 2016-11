Venstrefolk vil have fire år mere med Kirkegaard

Skive Kommunes borgmes­ter Peder Christian Kirkegaard (V), Hald, er beæret og ydmyg over, at ledende folk hos Venstre i Skive Kommune opfordrer ham til igen at opstille som sit partis spidskandidat til kommunalvalget i Skive Kommune næste år.



Men Peder Christian Kirkegaard vil overveje tilbuddet et par uger, inden han eventuelt giver tilsagn om at stille op til valget af spidskandidat. At være borgmester er et krævende job.



- Hvis man stille op til et valg for at blive borgmester, skal man være indstillet på at levere 100 procent i forhold til de krav, borgmesterposten indbærer, siger Peder Christian Kirkegaard.



Vælgerforeningsformand Kenneth Enggrob, Rønbjerg, formand for Venstres gruppe i Skive Byråd Arne Spicer Lindgren, Glyng­øre, og regionsrådsmedlem for Venstre Olav Nørgaard, Hald, opfordrer i en indkaldelse af Venstre-medlemmer i Skive Kommune til opstillingsmøde med valg af borgmesterkandidat den 3. januar næste år Peder Christian Kirkegaard til at stille op.



- Med opfordringen udtrykker Skive Venstre tillid til, at borgmester Peder Christian Kirkegaard igen kan løfte opgaven som Skive Venstres borgmesterkandidat ved byrådsvalget november 2017, såvel som bestyrelsen anser Peder Christian Kirkegaard for at være særdeles velkvalificeret til fortsat at bestride hvervet som Skive Kommunes borgmester, står der blandt andet i indkaldelsen til opstillingsmødet.



Da Venstre skulle vælge borgmesterkandidat for fire år siden, udfordrede Arne Spicer Lindgren, formand for Venstres gruppe i Skive Byråd, Peder Christian Kirkegaard.



Under opstillingsmødet i juni 2012 fik Arne Spicer Lindgren 32 stemmer, mens Peder Christian Kirkegaard fik 88 stemmer. Arne Spicer Lindgren kommer ikke til at udfordre Peder Christian Kirkegaard den 3. januar.



- Skive Kommune har i Peder Christian Kirkegaard en meget god borgmester, der gør et godt job. Det vil vi gerne holde fast i. Jeg synes, at Skive Byråd med Peder Christian Kirkegaard i spidsen har nået mange af de mål, byrådet satte sig ved indledningen til denne byrådsperiode, siger Arne Spicer Lindgren.

