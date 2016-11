Billede og video af fræk lego-tyv gav ikke mange tip

At politiet valgte at offentliggøre overvågningsfoto - og video fra Søndercentret af lego-tyven, der stjal en palle med lego, gav ikke de helt store tips.



Det fortæller politikommissær Christian Toftemark Jørgensen fra lokalpolitiet i Skive.



Der kom ganske vist et tip, men det viste sig ikke at holde. Det pegede simpelthen på en forkert mand.



- Måske hænger det også sammen med, at kvaliteten af billederne kunne være bedre samt at der ikke lige er noget særpræg ved den pågældende, der gør ham nem at genkende, siger Christian Toftemark Jørgensen.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: