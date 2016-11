Store mængder værktøj stjålet

Ved indbrud i to håndværkerbiler fra søndag nat til mandag morgen er der blevet stjålet håndværktøj i store mængder.



Det oplyser lokalpolitiet i Skive.



Dels er det gået ud over en bil parkeret på Vinkelvej i Højslev og dels én parkeret på Krokusvej i Skive.



I begge tilfælde er der stjålet værktøj som boremaskiner, boltpistoler, rundsave, gipsskruemaskiner og meget andet, der typisk bruges af tømrere og andre håndværkere.



Der er ikke gjort nogen værdi op, men der er ifølge politiet tale om ganske værdifuldt værktøj.



I begge tilfælde er man kommet ind ved at bryde låsen til en bagdør op.



Også andre steder i landsdelen - blandt andet i Holstebro - har der været lignende indbrud i vare- og håndværkerbiler i samme tidsrum.



- Der kan være tale om nogen, der har været på rundtur i vores område, siger politikommissær Christian Toftemark Jørgensen fra lokalpolitiet i Skive.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: