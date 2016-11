»Nogle bilister kan ikke finde ud af, hvordan de må parkere«

Jens Conrad og Ditte Lieberg er godt trætte af, at bilister parkerer ulovligt i Karolinegade i Skive.



Her bor parret og deres fire børn.



Tidligt fredag kunne Ditte Lieberg ikke køre bilen ud af parrets indkørsel, da den var lukket inde af en bilist, der parkerede foran indkørslen.



Politiet forsøgte at få kontakt med ejeren. Da det ikke lykkedes, fik politiet bilen afhentet og kørt til parkeringspladsen ved politistationen i Skive. Ditte Lieberg måtte inden tage en taxa for at nå på arbejde.



Da det lykkedes politiet at få kontakt med ejeren, betalte ejeren taxa og fjernelse af bilen. Han vil også få en bøde for den ulovlige parkering.



Det var ikke første gang, Jens Conrad og Ditte Liberg fik problemer på grund af ulovlig parkering i Karolinegade.



- Gaden kan virke som et parkeringshus. Nogle bilister kan ikke finde ud af, hvordan de må parkere. Jeg har endda set biler parkeret i Karolinegades kryds med Smøgen, fortæller Jens Conrad Lieberg.



Han har adskillige gange i løbet af i år kontaktet politiet på grund af ulovlig parkering i Karolinegade. Bilister parkerer også jævnligt for tæt på kryds i gaden. Jens Conrad Lieberg har også bedt Skive Kommune om at sætte skilte op for at få minimeret ulovlig parkering i Karolinegade.



- Vi har fået flere anmeldelser af ulovlig parkering i Karolinegade. Vi har også fået en del anmeldelser af ulovlig parkering i Christiansgade, oplyser politikommisær Lars Mikkelsen, lokalpolitiet i Skive.



Skive Kommune droppede i maj sidste år kontrol af parkering på kommunens parkeringspladser. Hermed forsvandt også kontrol af parkering på gader i Skive. Det har tilsyneladende givet problemer med at få en parkeringsplads i Sallings Gård i Skive, når man skal handle i gågaderne.



Butiksfolk efterlyser, at Skive Kommune genindfører kontrol af parkering for at få noget »træk« på parkeringspladserne.



Skive Kommunes udvalg for teknik og miljø afviser dog foreløbig at genindføre kontrol af parkering på kommunens p-pladser i Skive by. Udvalget vil afvente en evaluering af den kontrolløse parkering næste forår.



- Hvis vi opsætter skilte i Karolinegade, vil de også gælde beboerne i gaden. Vi kan ikke lovligt reservere parkering i gaden til beboere. Hvis vi markerer parkerings-båse i gaden, vil antallet af parkeringspladser blive reduceret, oplyser Anne Liholt Kornvig, teamleder i Skive Kommunes tekniske forvaltning.

