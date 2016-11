Medie: Politiskole i Herning dumper på økonomien

At bygge en ny politiskole i Herning vil medføre så store omkostninger, at det ifølge Rigspolitiets beregningsmodel er økonomisk »utilfredsstillende«.



Det viser et regnestykke, som Jyllands-Posten har foretaget på baggrund af Rigspolitiets egne kriterier og regnemodeller.



Regnestykket taler imod regeringens ønske om at bygge nyt i Herning, mener Dansk Folkeparti.



»Det er godt nok tankevækkende. Jeg synes afgjort, at man skal forsøge at finde en løsning, som kan ligge i eksisterende bygninger,« siger retsordfører Peter Kofod Poulsen (DF).



Forud for regeringens beslutning om at pege på nybyggeri i Herning har Rigspolitiet med bistand fra bl.a. Bygningsstyrelsen vurderet otte eksisterende bygninger samt nybyggeri på fire forskellige parametre, der hver er blevet tildelt et grønt (meget tilfredsstillende), gult (tilfredsstillende) eller rødt (utilfredsstillende) lys.



I den endelige rapport har nybyggeri fået to grønne og to gule lys. Men da rapporten blev lavet, vidste Rigspolitiet ikke, at der skulle bygges i Herning. Derfor antog man, at der årligt skulle bruges 35 årsværk på transport af elever og kursister til den nye skole fra resten af landet.



Nu oplyser Rigspolitiet, at man forventer »en transporttid til og fra Herning for elever og kursister svarende til 56 årsværk«.



Så meget tid på landevejen betyder, at et nybyggeri vil gå fra gult til rødt lys i vurderingen af parametret »økonomi«.



Socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen kritiserer, at regeringen har valgt et projekt, som får rødt lys på den samlede økonomiske konsekvens.



»Argumenterne for Herning smuldrer. Det virker mere og mere som en ren politisk beslutning og ikke en faglig beslutning på grundlag af rapporten,« siger hun til Jyllands-Posten.



Justitsminister Søren Pind (V) ønsker ikke at kommentere det faglige grundlag.



Politiinspektør Peter-Chresten Ekebjærg fra Rigspolitiet har ikke beregningen på et nybyggeri i Herning med i rapporten, og han ønsker derfor ikke at kommentere den.



»Når vi i rapporten peger på nybyggeri som det optimale, sker det ud fra en samlet vurdering af, at nybyggeri giver de bedste muligheder for at lave en politiskole, hvor alle faciliteter er tænkt optimalt sammen,« skriver Ekebjærg i en mail til Jyllands-Posten.

