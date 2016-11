Sportschef trækker sig efter dom

Carsten Madsen er ikke længere sportschef i håndboldklubben SUS Nyborg.



Det oplyser klubben i en pressemeddelelse her til aften, efter Carsten Madsen er blevet idømt fire spilledages karantæne samt en bøde på 2000 kroner for gentagne chikanerier mod Skive fH’s fløjspiller Andreas Toudahl, da de to klubber mødtes i 1. division forrige lørdag.



- Jeg beklager inderligt hændelsen, og som følge af sagen har jeg valgt at trække mig som sportschef I SUS Nyborg med omgående virkning, siger Carsten Madsen.



Klubben har taget hans beslutning til efterretning.



I SUS Nyborg er man meget kede af sagen og siger:



» Afgørelsen tager vi i SUS Nyborg naturligvis til efterretning, og beklager hændelsen overfor Skive-spiller Andreas Toudahl og Skive fH, samt alle i og omkring SUS Nyborg, moderklubberne og den øvrige håndboldverden.«



»Fra klubbens side vil vi endnu en gang udtrykke vor beklagelse af den kedelige sag, og glæder os fortsat til at byde modstanderklubberne og vort trofaste publikum velkommen til den altid gode og intense stemning i vore to hjemmebanehaller«.



Til gengæld er man glade for at ikke at blive anklaget for at have redigeret i videoen fra kampen.



»Vi er tilfredse med, at Divisionsforeningen har slået fast, at der på ingen måde har været redigeret i videooptagelsen af kampen, som det ellers har været fremme i dele af pressen, men at det udelukkende skyldtes en fejl i upload-systemet«.

