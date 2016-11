DHF: En meget alvorlig forseelse

Dansk Håndbold Forbunds Disciplinærinstans brugte video-optagelser fra kampen mellem SUS Nyborg og Skive fH i behandlingen af den sag, som netop har ført til fire dages karantæne til SUS’ sportschef Carsten Madsen samt en bøde til både ham selv og klubben.



Videoen dokumenterer fuldstændig Skive fH-fløjen Andreas Toudahls udlægning af sagen, mens Carsten Madsens oprindelige forklaring til DHF sættes i skammekrogen. En udlægning, han kom med, da seks vitale minutters video fra kampen var forsvundet ud i den blå luft, ifølge Divisionsforeningen Håndbold som følge af en konverteringsfejl.



Carsten Madsen mente åbenbart, det blev for meget for Andreas Toudahl, at tilskuerne stod tæt op ad banen i kampen forrige lørdag.



- ... han træder baglæns ud af banen og bevidst skubber til mig. Jeg reagerer instinktivt ved at skubbe let til ham, hvorefter han »falder ind på banen« og løber hen til den ene dommer, lød forklaringen.



Men den købte DHF ikke efter at have set videoen, som dukkede op til jordens overflade i går - sammen dag som Disciplinærinstansen skulle mødes for at se på sagen.



Derfor er ordene også usædvanlig hårde mod Carsten Madsen.



»Videooptagelsen dokumenterer, at sportschefen endda i to omgange har skubbet til spilleren under kampen, uden at spilleren ses at have givet anledning til den fysiske kontakt, og uden at handlingerne – hvis undskyldeligt overhovedet – ses at have været begået i affekt,« skriver DHF og fortsætter:



»Videooptagelsen dokumenterer også, at sportschefen i øvrigt har placeret sig helt tæt til banen i det pågældende hjørne med stor risiko for fysisk kontakt. Det er Disciplinærinstansens opfattelse, at fysisk kontakt som skub eller lignende begået af en sportschef/klubleder, som det er sket her – endda i to omgange – udgør en meget alvorlig forseelse, som på intet tidspunkt må finde sted.«



»Disciplinærinstansen finder således anledning til at fremhæve fra tidligere praksis, at der for en sportschef/klubleder er tale om en særlig betroet stilling, og dermed påhviler der et særligt ansvar for at udvise eksemplarisk adfærd både før, under og efter en kamp. Det er Disciplinærinstansens opfattelse, at dette ansvar med sportschefens groft usportslige adfærd er væsentligt tilsidesat.«

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: