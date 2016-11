Tredobbelt straf til sportschef og klub

Carsten Madsen, sportschef for håndboldklubben SUS Nyborg, må ikke opholde sig i hallen fra morgen til aften, når klubben spiller sine næste fire hjemmekampe.



Det er den af den straf, Dansk Håndbold Forbunds Disciplinærinstans netop har tildelt den fynske leder, som forrige lørdag chikanerede Skive fH’s fløjspiller Andreas Toudahl ved dels at stille stole tæt op ad sidelinjen samt i to omgange at skubbe til SfH-spilleren.



Dommen er netop blevet offentliggjort, og den tildeler yderligere to straffe i forbindelse med sagen. Carsten Madsen får foruden de fire dages karantæne også en bøde på 2000 kroner, mens SUS Nyborg som klub får en bøde på 3000 kroner for ikke at have sørget for passende kontrol med tilskuernes opførsel.



I Skive fH tager man dommen til efterretning, uden umiddelbart at mene noget om, hvorvidt straffen er passende eller ej.



- Jeg er glad for, at Dansk Håndbold Forbund anerkender, at det ikke var i orden, det der skete med Andreas Toudahl, konstaterer SfH-direktør Peter Andersen.

