Rossing skal op mod ukrainer

Der er nu sat navn på, hvem lokale Ditlev Rossing får som modstander i sin anden professionelle kamp. Den finder sted 3. december ved et stævne i Aarhus - og modstanderen bliver ukrainske Yvan Lysytsa, en 23-årig herre, der har en »rekordliste« på seks profkampe, to sejre/begge på knock-out og fire nederlag.



Opgøret finder sted i forbindelse med et stævne, som arrangørerne fra Stald Palle/Nielsen melder ud således:



»Aarhus får smæk for alle skillingerne, når Ceres Park Hal 1 lørdag den 3. december danner rammen om en professionel Bokse-Galla med ikke færre end 12 internationale kampe med verdensklasse, international og national topklasse på programmet.«



Ditlev Rossing debuterede 29. oktober ved et stævne på Frederiksberg i København - og det omtales i »forskræppet« således:



»Guldfuglen« - den 21-årige jyske, danske og nordiske mester i sværvægt - Ditlev Rossing, fik en fremragende debut, da han 29. oktober debuterede med en forrygende og spektakulær knock-out sejr i første omgang over den ikke uefne 29-årige, Denes Toth fra Ungarn.



Rossing er full time professionel bokser, og han satser på, at blive verdensmes­ter. Han møder i Ceres Park Hal 1, i sin anden professionelle kamp, den 23-årige, ukrainer, Yvan Lystsa, hvis rekordliste er 2 (KO 2)-4-0 - og er puncher vs puncher og dermed en rigtig publikums-fight.«



Hovedkampen i Aarhus bliver i super-mellemvægt, hvor Danmarks p.t. bedste i klassen, Lolenga Mock møder den regerende argentinske og sydamerikanske mester i såvel letsværvægt som i super-mellemvægt, Ruben Eduardo Acosta.

