Folkestyret og Samuelsens kolbøtte

Et mangfoldigt og samarbejdende folkestyre hænger ikke sammen, hvis afgørende aktører kommer med ultimative krav og truer med at vælte regeringen, hvis kravet ikke opfyldes til punkt og prikke.



Så meget har det unge parti Liberal Alliance i almindelighed og partileder Anders Samuelsen i særdeleshed forhåbentlig lært af det politiske forløb, der lige nu har ført til regeringsforhandlinger om en treparti-regering med V, K og LA.



Alt for længe satte Liberal Alliance en slæde på tværs af vejen med det ultimative krav om, at topskatten skal lettes med fem procent for alle topskatteydere. Døgnet rundt og dag efter dag blev det gentaget. Og hvis V-regeringen ikke ville opfylde kravet, ville Samuelsen og Liberal Alliance vælte Venstre-regeringen.



Nu har Liberal Alliance så opgivet det ultimative krav, og Anders Samuelsen ville gøre folkestyret en tjeneste, hvis han åbent erkendte, at det selvfølgelig var en fejl at komme med det ultimative topskattekrav. Men der skal åbenbart være to onsdage i en uge, før Samuelsen erkender en fejl, og i stedet fabler han om, at Venstre-regeringen i virkeligheden er væltet og nu erstattes af treparti-regeringen ...



Det er en søgt og sølle forklaring. Danmark har nu og også om en uge en Venstre-ledet regering med samme statsminister som for en uge siden, og Liberal Alliance fik ikke opfyldt kravet om fem procent lavere topskat for alle topskatteydere.



Tænk, hvor flot og anderledes det ville være, hvis Anders Samuelsen erkendte, at han havde taget fejl, og at man skal holde sig fra de ultimative krav. Han kan jo nu som kommende minister være med til at påvirke den politiske kurs, og forhåbentlig vil Liberal Alliance da på forskellig vis holde fast i ønsket om lavere skat på arbejde, for det er en vigtig forudsætning for øget vækst, jobskabelse og udvikling.



Hvis man omvendt forestiller sig, at Liberal Alliance havde fået succes med blandingen af ultimative krav og trusler om at vælte regeringen, så ville det kraftigt have forringet mulighederne for stærkt og mangfoldigt og tillidsfuldt samarbejde på Christiansborg. Ingen partier kan forhandle, hvis modparten sidder med pistolen ladt og fremsætter bastante, ufravigelige standpunkter. Det vil være gift for folkestyret.



Så på den måde er det da positivt, at Liberal Alliance er kommet til fornuft og nu forhandler fredeligt med Venstre og de konservative. Der kan sikkert komme mindre kriser undervejs, men kursen er klar: Det ender med en treparti-regering.



Den kan så opnå flertal, hver gang den er enig med Dansk Folkeparti, men forhåbentlig vil V-LA-K regeringen i høj grad også søge brede politiske løsninger hen over den politiske midte. Socialdemokratiet og de radikale bør også selv aktivt søge indflydelsen. I forhold til reformbehovet - herunder en beskeden forhøjelse af folkepensionsalderen i forhold til det allerede aftalte - er de radikale klar til at støtte, men S eller DF skal med for at skabe flertal. Og de to partier lurepasser i øget omfang på hinanden, hvad der desværre ikke kommer flere reformer ud af ...



Der er masser af udfordringer i dansk økonomi. Og det ansvarlige vil være at træffe beslutning om de nødvendige reformer i tide. I dag kan alle se, at efterlønsreformen var nødvendig, og når danskerne glædeligvis lever stadig længere i gennemsnit, er det klart, at der opstår et finansieringsbehov i statskassen, og konstruktivt vil det her være at øge folkepensionsalderen lidt for dem, der stadig kan være på arbejdsmarkedet. I forvejen er 68 år vedtaget som folkepensionsalder i 2030. Så kunne den vel godt være 67,5 i 2025?



O.D.

