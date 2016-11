V sætter patienten i centrum

Regeringen har netop indgået aftale med regionerne og de faglige organisationer på området om at indføre patientansvarlig læger i det danske sundhedsvæsen. Det er et stort fremskridt. Alt for ofte har vi hørt om patienter der føler sig ”fortabt” i det danske sundhedsvæsen, fordi det kan være svært at navigere i – særlig når man er alvorlig syg, og måske ikke har det store overskud. Men man bør aldrig være i tvivl om hvem der er ansvarlig for ens behandlingsforløb, og hvem man skal kontakte når man er midt i et behandlingsforløb.



Ideen om, at hver patient skal have én patientansvarlig læge, var et centralt løfte i regeringsgrundlaget – og nu sætter vi handling bag ordene. Målet er at skabe tryghed og øge kvaliteten i patienternes behandling.



I dag oplever nogle patienter at være kastebolde mellem forskellige læger og afdelinger i det danske sygehusvæsen. Det vil vi nu ændre på ved at sætte patienten før systemet. Patienten – ikke det store forkromede sundhedssystem – skal være omdrejningspunktet for behandlingen.



Med den patientansvarlige læge, som også er et centralt element i Kræftplan IV, bidrager vi til at skabe en ny kultur og organisering på sygehusene, så det i højere grad foregår på patienternes præmisser.



Fremover skal patienterne have én læge, som bærer det overordnede ansvar for deres behandlingsforløb. Det vil give bedre sammenhæng og kontinuitet i behandlingsforløbet, så både patienter og pårørende i højere grad mærker genkendelighed og tryghed.



Det er et vigtigt princip, når man som patient lægger sit helbred i hænderne på sundhedsvæsenet.



Jane Heitmann MF,



sundheds- og



ældreordfører (V),



Christiansborg,



1240 København K

