Schades Plads

Beklager hvis jeg var for utydelig i mit læserbrev af 15/11.



Fornuften er helt intakt og jeg synes ligesom du, at vi skal hædre byens store digtere, og det må gerne være mere end et sted.



Jeppe Aakjær er hædret ved »Aakjærpigen«, »Jeppe Aakjærs Vej« omdøbt i dette århundrede og »Aakjærskolen« omdøbt i 1973 før hed den »Sdr. Skole« .



Budskabet i mit læserbrev er en navneændring af »Posthustorvet« til »Schades plads«.



Jeg ved godt at der på Rådhustorvet står en smuk Schade-skulptur, som står helt rigtig og naturligvis skal blive på Rådhustorvet.



Skive, den 22. november 2016



Bodil Dahl Christensen,



Petuniavej 254,



7800 Skive

