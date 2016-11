K trækker tæppet væk under syge

Stine Damborg mener, at »Konservative sikrer Viborg en plads på finansloven« - al respekt for det.



Seks millioner kr. til Animation Workshop - det er velfortjent og glæder mig meget.



Til gengæld er der absolut ingen grund til at glæde sig over, at Viborgs sygedagpengemodtagere med vedtagelsen af finansloven mister retten til at optjene feriedagpenge.



Er du syg og på sygedagpenge, så er det fra næste år slut med at få betalt feriedagpenge, når du igen bliver rask og kommer i arbejde.



Det er en af konsekvenserne af den finanslov, som de Konservative har været med til at skaffe flertal for.



Jeg har stor respekt for den sociale profil, som Det Konservative Folkeparti gennem generationer har haft - men den må man desværre kigge langt efter i nutidens politiske univers.



Stanley Bach Mortensen,



formand for LO Viborg,



Vævervej 10,



8800 Viborg

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her