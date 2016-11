Ville snyde flaskeautomat - havde snor i flaske

Tre personer, formentlig af østeuropæisk oprindelse, forsøgte tirsdag kort efter klokken 13 at snyde flaske-automaten hos Dagli Brugsen i Resen.



De havde bundet en snor i en flaske og håbede, at de kunne hive flasken tilbage igen og på den måde indkassere penge flere gange for den samme flaske. Men i samme øjeblik flasken bevægede sig i den forkerte retning, kom der en alarm fra automaten.



Den alarm fik de tre, to mænd og en kvinde, til at opgive deres forehavende, og de stak i stedet af og løb ud til en bil, som de kørte væk i.



Ifølge lokalpolitiet i Skive kørte de tre væk i en sølvfarvet VW Golf.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: