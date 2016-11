Ny bog: Støjberg truede med at forlade Skivekredsen

Oprøret mod Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen i juni 2014 nåede også til Venstre i Skive Kommune, men da der på et møde var røster fremme om, at Inger Støjberg - valgt i Skive-kredsen - skulle tage afstand fra Løkke, gav hun et kontant svar:



- Det står jer frit for at mene det. Men så må I finde jer en ny kandidat, for det bliver ikke med mig som folketingskandidat, sagde Inger Støjberg, der på det tidspunkt var politisk ordfører i Venstre og sikker støtte for Lars Løkke.



Hendes kontante trussel om at gå som Skive-kredsens folketingskandidat fremgår af bogen »Inger - der hvor hun kommer fra«, som udkommer torsdag.



Det kom allerede frem i juni 2014, at der var klar kritik af Løkke på mødet med Venstres kommuneforening i Skive, men det er første gang, at Inger Støjberg oplyser, at hun truede med at stoppe som kandidat.



Efter mødet sagde daværende V-formand i Skive, Kenneth Enggrob, at der var alle holdninger til Løkke på mødet, men han afviste den gang, at Støjberg skulle have sagt, at hun ikke kunne være opstillet i Skive, hvis kredsen ville undsige Lars Løkke.



Men ifølge Støjbergs udtalelser i den nye bog var det, hvad der skete.



Det endte med, at Kenneth Enggrob ikke på et efterfølgende hovedbestyrelsesmøde i Venstre skulle undsige Løkke på forhånd, og det blev tolket som en forsigtig støtte til Løkke.



V-hovedbestyrelsesmødets konklusion blev, at Kristian Jensen bøjede af og accepterede, at Lars Løkke fortsat skulle være V-formand.

