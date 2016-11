Borgmester: Skive kan etablere politikadetskole nu

En ny politikadetskole kan omgående etableres i Skive.



Det har Skive Kommunes borgmester Peder Christian Kirkegaard og kommunaldirektør Per Mathiasen nu meddelt justitsminister Søren Pind.



VPeder Christian Kirkegaard og Per Mathiasen har tidligere skrevet til Søren Pind om mulighederne for en politiskole i Skive.



Nu har de gjort Søren Pind opmærksom på, at Skive Kaserne er et oplagt sted at placere den kommende politikadetuddannelse.



- Skive Kaserne har den efterspurgte kapacitet og kan omgående tilbyde den nødvendige indkvartering, ligesom den rummer de fornødne skydebaner og andre faciliteter til fysisk træning, skriver de i brevet.



Udover at huse Ingeniørregimentet er Skive Kaserne også hjemsted for Totalforsvarsregion Vest, inklusiv uddannelsescenter, hvilket giver optimale betingelser for stærke samarbejdsrelationer og udnyttelse af operationelle kompetencer.



Videre påpeger borgmes­ter og kommunaldirektør, at Skive Kaserne årligt udklækker 5-600 værnepligtige, hvilket de vurderer giver et stærkt rekrutteringsgrundlag til uddannelsen.



- Vi vil med vores henvendelse yderligere gøre opmærksom på, at placeringen af politikadetuddannelsen i Skive kan fungere som et vigtigt redskab til skabe et Danmark i balance, idet placeringen i Skive vil medvirke til at skabe yderligere arbejdspladser, styrke vores uddannelsesmiljø og dermed sikre fremgang i tilflytningen også på vores egn, udtaler Peder Christian Kirkegaard og Per Mathiasen i brevet.



