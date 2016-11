VIDEO: Her skubber sportschef til Skive-spiller

Først manglede de afgørende minutter. Så dukkede de op igen.



Og nu har Skive Folkeblad fået fat i dem.



Det drejer sig naturligvis om den meget omtalte video af forrige weekends kamp mellem Skive fH og SUS Nyborg, hvor Skives fløjspiller, Andreas Toudahl, blev chikaneret og skubbet af Nyborgs sportschef Carsten Madsen.



Det er ikke alle hændelserne, der er med i det klip, der kan ses herunder.



Men man ser tydeligt, at sportschefen stiller sig lige i ryggen på Andreas Toudahl i hjørnet af banen. Omkring et minut og fem sekunder sker det så: Andreas Toudahl får et ordentligt skub i ryggen, så han er ved at vælte forover.



Eller som Dansk Håndboldforbunds Disciplinærinstans konkluderer efter at have nærstuderet optagelsen:



»Videooptagelsen dokumenterer, at sportschefen endda i to omgange har skubbet til spilleren under kampen, uden at spilleren ses at have givet anledning til den fysiske kontakt, og uden at handlingerne – hvis undskyldeligt overhovedet – ses at have været begået i affekt,« skriver DHF og fortsætter:



»Videooptagelsen dokumenterer også, at sportschefen i øvrigt har placeret sig helt tæt til banen i det pågældende hjørne med stor risiko for fysisk kontakt. Det er Disciplinærinstansens opfattelse, at fysisk kontakt som skub eller lignende begået af en sportschef/klubleder, som det er sket her – endda i to omgange – udgør en meget alvorlig forseelse, som på intet tidspunkt må finde sted.«



Carsten Madsen fik fire spilledages karantæne, en bøde på 2000 kroner og er nu trådt tilbage som sportschef i Nyborg SUS.

