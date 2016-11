Anorakmand havde dilleren fremme i over en time

Han kan naturligvis have været stærkt tissetrængende. Eller også ville han bare gerne vise sit kønsorgan frem.



I fald stod der torsdag en mand ved Skive Ungdomsboliger på Kongsvingervej og vakte opsigt ved at tisse i over en time fra omkring klokken 15



Hver gang, nogle kom forbi, vendte han sig om med sin penis i hånden. Der var dog ikke tale om, at han onanerede.



I den anden hånd holdt han ifølge politiet en øl.



- Det er en lidt underlig opførsel, og vi vil meget gerne have en snak med manden, siger politikommissær Christian Toftemark Jørgensen fra lokalpolitiet i Skive.



Den stærkt tissetrængende mand beskrives som 25-30 år og lyshåret. Han havde en blå anorak og cowboybukser på.

