Politiet efterlyser vidner til overfald i weekenden

Natten til lørdag omkring klokken 01.45 skulle en 17-årig mand fra Skive være blevet slået med to knytnæveslag.



Et i maven og et rettet mod tindingen, og det skete ifølge politiets oplysninger i Brogårdsgade i Skive.



Den 17-årige skibonit gik sammen med en 16-årig fra Thyholm, der ifølge lokalpolitiet i Skive bekræfter, at den 17-årige fik de to knytnæveslag fra to andre mænd, de tilfældigvis mødte i gaden.



Tidligere på aftenen havde de to unge også mødt de formodede gerningsmænd - denne gang i Thinggade. De to, lidt ældre mænd, skulle have spurgt den 17-årige, om, hvorfor han stirrede sådan på dem, men der skete altså ikke mere, før de to gange to unge mænd mødte hinanden igen i Brogårdsgade.



- Vi vil meget gerne have vidner til begge episoder også for om muligt at få en beskrivelse af de to mænd, der skulle have uddelt de to knytnæveslag, siger politikommissær Christian Toftemark Jørgensen fra lokalpolitiet i Skive.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: