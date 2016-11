Vi er glade for fartkontrollen, men...

- Vi er glade for, at der er kommet både skiltning og mere fartkontrol. Men der køres stadig for stærkt.



Det siger Olivia Stokholm, en af de beboere i havneområdet i Skive, der gentagne gange har gjort opmærksom på problemer med bilister, der kører for stærkt i beboelsesområdet.



TV Midtvest har lavet en oversigt over fartkontroller med fotovogne i hele Midt- og Vestjylland. For første gang har der været en fotovogn på Havnevej i Skive i retning ned mod havnen, og et enkelt besøg af fotovognen medførte 27 bøder og 34.500 kroner til statskassen.



- Politiet har også været her et par gange med de mere gammeldags og manuelle kontroller, hvor de også har taget nogle lidt for fartglade bilister. Det viser jo, at vi har ret i vores pointe om, at der stadig bliver kørt for stærkt, siger Olivia Stokholm.



Hun tilføjer, at skilte og lysskilte må betyde, at det ikke kan være uvidenhed, der er årsagen.



- Det må være ligegyldighed, og det er værre, siger hun.



Der har gennem årene været flere mindre færdselsuheld, hvor hække er blevet lagt ned af biler.



Olivia Stokholm peger også på, at en del lastbiler kører for stærkt i området.



- Nu har jeg været med til at gøre opmærksom på problemerne med fart her i vores område, så jeg overholder selvfølgelig selv hastighedsgrænserne, og så kan jeg se de store, tunge lastbiler køre fra mig. Det er ikke betryggende, siger hun.



Hun understreger, at beboerne er glade for den øgede fartkontrol. Men der er altså stadig ifølge hende problemer med farten.



I hele Midt- og Vestjylland er antallet af bøder fra i fjor og til i år i årets første ni måneder vokset fra 28.000 i fjor til 36.600 bøder i år.



På Skiveegnen er der i år kommet fire steder til.

