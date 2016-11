35-årig skød med luftpistol og tævede bil med økseskaft

En 35-årig mand, der bor i Jyllandsgade i Skive, skød tirsdag i nærheden af sin bopæl kort før klokken 18.40 10-12 skud med en luftpistol. Halvdelen af skuddene var rettet mod en 30-årig mand fra Oddense, og den anden halvdel var rettet mod den 30-åriges bil.



Lokalpolitiet oplyser, at det ikke er første gang, de to mænd er i totterne på hinanden, og at der kan være tale om et jalousidrama.



Skyderiet fandt sted på åben gade, men de to mænd var så tæt på hinanden, at der ikke var risiko for andre.



Ud over at skyde med luftpistolen, der kun skyder et hagl ad gangen, brugte den 35-årige også et økseskaft til at slå løs på den 30-åriges bil, ligesom han truede den 30-årige med en kniv.



Da politiet kom til stedet, gav det ro, men betjentene valgte at ransage den 35-åriges lejlighed, og her fandt de yderligere et våben, en såkaldt tveægget kniv, som også blev beslaglagt.



Den 35-årige fra Jyllandsgade er blevet sigtet, men løsladt. Han er sigtet for vold, kvalificeret vold på grund af skuddene, trusler mod den 30-årige, hærværk mod den 30-åriges bil og besiddelse af forskellige ulovlige våben.



- Han var lige på grænsen til at blive fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling, men vi vurderede, at det lige knap kunne holde. Men det er alvorlige sigtelser, som jo på et tidspunkt kommer til at koste, siger politikommissær Christian Toftemark Jørgensen fra lokalpolitiet i Skive.

