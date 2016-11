Menighedsrådet vil forsøge at sælge Balling Præstegård, der er ramt af skimmelsvamp.



Det er anslået, at det vil koste to millioner kroner at renovere præstegården, og de penge er man ikke parat til at kaste efter præstegården. Det er usikkert, om der overhovedet kan komme et godt resultat ud af det.



- Har vi en sund bygning bagefter? Det ved vi jo ikke, siger Kirsten Kjær, der er formand for Balling-Volling-Oddense-Otting-Krejbjerg Menighedsråd.



Det er provstiudvalget, der har anbefalet menighedsrådet at sælge præstegården.



- Vi vil følge deres anbefaling og sælge præstegården. Det besluttede vi på et møde i sidste uge, oplyser Kirsten Kjær.



Provst i Skive, Betty Ahrenfeldt, fungerer lige nu som provst også i Salling Provsti, mens Susan Aaen har studieorlov.



Betty Ahrenfeldt fortæller om baggrunden for provstiudvalgets anbefaling:



- Det bliver naturligvis dyrt at renovere sådan en bolig. Det er, hvad det er. Men problemet er, at vi ikke kan vide, om problemet (skimmelsvampen; red.) ikke opstår igen.



I øjeblikket er der halvanden præst tilknyttet BVOOK Menighedsråd.



Og på sigt er der behov for at se på præstenormeringen i forhold til antallet af menighedsrådsmedlemmer, hvilket også spiller ind i tankerne om at sælge præstegården i Balling.



- Et pastorat af den størrelse gør, at vi under alle omstændigheder på sigt forventer, at vi kun skal have én præstebolig, siger Betty Ahrenfeldt.



skimmelsvamp Skimmelsvampen har angrebet mellemhuset mellem bolig og konfirmandstue, samt kælderen.



- Dér er der konstateret decideret skimmelsvamp, oplyser provsten.



Men også inde i selve boligen, nemlig i arkivrummet ved kontoret er der fundet noget skimmelsvamp.



I den øvrige del af boligen er der dog ikke konstateret skimmelsvamp.



Men nogle ældre paneler på stuevægge vurderes at kunne anspore til, at der også vil udvikle sig skimmelsvamp her.



Siden 1. november har sognepræst Susanne Troelsgaard Nielsen været genhuset i en bolig i Balling by.



- Men det er kun midlertidigt, siger menighedsrådsformand Kirsten Kjær.



Menighedsrådet skal således have fundet en ny præstebolig til Susanne Troelsgaard, og forsøge at få præstegården solgt.



Økonomien i det hele er endnu uklar.



- Vi ved ikke, hvad vi kan få for det. To ejendomsmæglere skal se på, hvad man eventuelt kan få for hus og grund, siger Kirsten Kjær.



Susanne Troelsgaard har tidligere været præst på fuld tid i Balling.



Siden er hendes stilling ændret til halv tid, mens hun de øvrige 50 procent af sin arbejdstid virker som præst på hospice i Skive.