Fartbøder for 1,8 millioner kroner på én lokal vej

På Skiveegnen er der i år flere steder, hvor der er kommet over en halv million kroner ind i fartbøder sidste år.



Det viser en opgørelse fra TV MidtVest.



For et år siden var der kun ét sted, nemlig mellem Bærs og Hørkærdam på Herningvej, hvor der dengang var kommet 699.500 kroner ind. Det tal er faktisk faldet i år, men stedet er stadig blandt de fire lokale, hvor der er kommet over en halv million kroner ind i fartbøder.



De tre andre er på Holstebrovej ved Mønsted (Viborg postnummer). på Engvej i Skive by og Viborgvej efter dæmningen. På Herningvej helt nede ved Haderup er der også kommet over en halv million ind.



Topscorer er Holstebrovej ved Mønsted, hvor der kommet bøder ind for 1,8 millioner. Et andet sted på Holstebrovej, nemlig ved Sjørup tættere på Skive, har kun givet 3000 kroner i bøder.



I Salling ser det generelt ud til, at bilisterne kører pænt - eller også er fotovognene der ikke så ofte. I hvert fald er der alle steder kun kommet bøder for under 100.000 kroner ind.

