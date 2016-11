Andreas Toudahl: En trist sag for alle parter

Andreas Toudahl har ikke været glad for at være part i en af de mere bizarre sager i dansk håndbold i lang tid.



Derfor føler han heller ingen glæde ved, at sportschefen i SUS Nyborg tirsdag fik fire spilledagens karantæne og en bøde for at have skubbet Skive fH-fløjen under en kamp i 1. division forrige lørdag. Og heller ikke ved, at sportschef Carsten Madsen i aftes tog konsekvensen og fratrådte sin stilling.



- Først og fremmest vil jeg sige, at jeg ikke er overrasket over udfaldet, for jeg vidste jo godt, hvad der var sket. Så på den front var det ikke en glædens dag for mig på nogen måde, for jeg synes jo stadig, det her er en trist sag for alle parter, og jeg ville gerne have været den foruden, siger han.



I behandlingen af sagen gjorde Dansk Håndbold Forbund brug af videoen fra kampen. Her var de seks vitale minutter, hvor sammenstødene mellem Andreas Toudahl og Carsten Madsen foregik, ellers forsvundet indtil mandag - angiveligt på grund af en konverteringsfejl.



- Det var da heldigt, videoen pludselig dukkede op. For så kunne jeg blive renset for den lillebitte mistro, der er i Jantelovs-Danmark, når man beskylder nogen for sådan noget. Der er jo en mentalitet med, at man skal se beviser, før man tror på det.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: