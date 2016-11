Liv og vækst i yderområder

Udkantsdanmark har det tilsyneladende ikke så dårligt, som det ofte har været fremstillet de senere år. Selv om mange arbejdspladser inden for blandt andet landbrug, gartneri og maskinindustri er forsvundet, skyder andre op og sikrer vækst og beskæftigelse i både mindre købstæder og byer i landområderne.



Dansk Industri kan i en ny analyse konstatere, at kun én ud af 10 virksomheder i landdistrikterne ville rykke ind til en universitetsby, mens over halvdelen ville blive, hvor de er.



Til Jyllands-Posten siger vicedirektør i Dansk Industri Kent Damsgaard: »Produktionsvirksomheder er vækst­lokomotiver for landdistrikterne, derfor er det afgørende, at virksomhedernes lokale forankring er stærk. Rødderne og de lokale medarbejdere er en fast identitet i mange virksomheder, så hvis yderkommunerne formår at skabe gode vilkår, kan de fastholde fremtidens vækstmotorer på trods af urbaniseringen.«



Når det gælder om at skabe gode vilkår for erhvervslivet, har Skive Kommune de senere år gjort en ihærdig indsats. Således var Skive blandt de helt store højdespringere i Dansk Industris store årlige undersøgelse af erhvervsklimaet, der blev offentliggjort i september. 28 pladser sprang Skive frem og er nu placeret som nummer 17 blandt 96 kommuner, og i vurderingen af kommunernes erhvervsvenlighed er Skive helt oppe som nummer 12.



Da undersøgelsen af erhvervsklimaet kom i september, hæftede borgmester Peder Chr. Kirkegaard sig blandt andet ved, at Skive ligger nummer et i landet, når det gælder behandlingen af byggesager. I Skive har politikerne og administrationen arbejdet målrettet med Dansk Industris anbefalinger til forbedringer af erhvervsvenligheden. Og det gave pote i årets undersøgelse.



Både i Skive og i Salling kan større virksomheder dokumentere tendensen fra Dansk Industris analyse om den stærke lokale forankring.



I Skive har elektronikvirksomheden Deif udvidet betydeligt - både i antallet af medarbejdere og arealmæssigt - og i Hedelund ved Glyngøre tog SKOV A/S først på året første spadestik til en udbygning på 5000 kvadratmeter, som ventes at kunne blive taget i brug omkring årsskiftet. Samtidig med udvidelsen af bygningerne investeres der også i ny produktionsteknologi. Den samlede investering er i alt på 60 millioner kroner og understreger SKOV’s tilknytning til Glyngøre-området og forventning om fortsat vækst og udvikling, oplyste økonomidirektør Henning Jensen ved rejsegildet i september.



Væksten i industrien sammenholdt med Skive Kommunes indsats for at få ledige i beskæftigelse har derfor også ført til en betydelig nedgang i ledigheden.



Hvor Skive i fjerde kvartal 2010 havde en ledighed på 6,1 procent af arbejdsstyrken, er procenten i den foreløbige opgørelse for fjerde kvartal i år helt ned på 2,7. I september alene var ledigheden i Skive Kommune på 2,5 procent, mens den i Viborg var 2,9 og i Holstebro 2,7.



Den glædelige udvikling i beskæftigelsen har den sidegevinst, at Skive Kommunes økonomi bliver yderligere polstret. Pengene nærmest fosser ind i kommunekassen. Til gengæld betyder den lave ledighed også, at en række virksomheder oplever problemer med at rekruttere arbejdskraft.



Derfor bør en eventuel kommende treparti-regering holdes fast på de udtalelser, som nuværende erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen er kommet med i forbindelse med Dansk Industris analyse:



»Når virksomhederne i yderområderne efterspørger bedre bredbånd, en fleksibel planlov og kvalificeret arbejdskraft, skal vi kunne levere. Ellers bliver det svært at fastholde industrien i yderområderne. [...] Vi skal i langt højere grad støtte uddannelse regionalt, så kompetencerne ikke samler sig i de større byer.«



Hvis Christiansborg lever op til det, mangler vi stort set kun at få forbedret infrastrukturen - blandt andet en udvidelse af Rute 34 mod Herning med en omfartsvej ved Haderup.



O.A.

