Tag godt imod indsamlerne

Søndag den 27. november bliver der samlet ind til arbejdet med udsatte familier, børn og unge i hele Danmark.



Det er Kirkens Korshær, som holder sin første landsindsamling.



Kirkens Korshær har på landsplan 400 ansatte og 9000 frivillige, som blandt andet driver varmestuer, herberger og genbrugsbutikker.



Grundlæggende er Kirkens Korshær finansieret af private midler, som er doneret af mennesker med hjerte for omsorg.



Mennesker i Danmark bliver i stigende grad overladt til at klare sig selv. Samfundets krav vokser og netværk brister og uligheden samt ensomheden følger med.



Flere og flere mister fodfæste i livet. Hver dag kommer der mennesker i Kirkens Korshær, der lever på kanten af samfundet og det er udsatte og sårbare mennesker med svære sociale, psykiske og økonomiske problemer.



Alle disse mennesker, som bor sammen med alle os andre i Danmark, har brug for din hjælp.



Tag derfor godt imod indsamlerne, der ringer på din dør nu på søndag den 27. november.



Med venlig hilsen



Karl Højhus Jeppesen,



formand for Konservative



Herning Kommune,



Elme Alle 3 C,



6933 Kibæk

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her