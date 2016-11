S har sikret 6500 arbejdspladser

I snart 20 år har PSO-afgiften succesfuldt fremmet grøn energi gennem danskernes elregning. Den har styrket vores vindmølleindustri og gjort den til én af verdens bedste. Den har skabt tusindevis af arbejdspladser her i Midt- og Vestjylland og nedsat vores CO2-niveau. Det kan vi være stolte af.



Derfor var det også et kardinalpunkt for Socialdemokratiet, at vi ikke ville sænke det grønne ambitionsniveau med en ny PSO-aftale.



Regeringen ville droppe de kystnære havvindmøller og lade pensionisterne betale regningen. De ville lade almindelige mennesker betale milliarder og ikke kræve en krone fra de mest velstillede. Det ville betyde et mindre grønt Danmark.



Men takket være godt politisk håndværk gik det heldigvis ikke sådan. Vi sikrede de kystnære vindmøller og 6500 grønne arbejdspladser. Det er både godt for klimaet og det er godt for Danmark.



I stedet for at afskaffe den såkaldte grønne check, som Venstre foreslog, reducerer vi den Grøn check gradvist frem mod 2025, men vi friholder folke- og førtidspensionister og fastholder tillægget til grøn check for personer med lave indkomster. Samtidig hæver vi bundskatten en smule.



På den måde sikrer vi en socialt afbalanceret løsning, hvor vi løfter i samlet flok. Ved at afskaffe PSO’en giver vi samtidig et tiltrængt løft til dansk erhvervsliv, som slipper af med en stor byrde. Det vil skabe vækst i hele landet.



Danmark har i mange år været førende inden for grøn omstilling. Det skal vi blive ved med.



Vores vindmøller er blevet et fast punkt i det danske landskab og ved vores kyster. De er et symbol på, at vi i Danmark tager klimaforandringerne alvorligt.



Vi tager ansvaret på vores skuldre. Og det sikrer arbejdspladser i Midt- og Vestjylland.



Med venlig hilsen



Thomas Jensen,



medlem af Folketinget (S),



Christiansborg,



1240 København K

